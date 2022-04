0 Facebook Napoli, lascia macchina in sosta senza pagare i parcheggiatori abusivi: al ritorno trova i finestrini in mille pezzi La vittima ha provveduto a filmare l'accaduto e ha denunciato il tutto anche al Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli Cronaca 11 Aprile 2022 13:16 Di redazione 2'

Non paga i parcheggiatori abusivi e ritrova l’automobile con i finestrini in mille pezzi. L’increscioso episodio è accaduto a Napoli, sulla salita del Policlinico, zona ospedaliera. La vittima ha provveduto a filmare l’accaduto e ha denunciato il tutto anche al Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Uomo non paga parcheggiatori abusivi: il ‘dispetto’

Una sosta lunga di qualche giorno, che probabilmente non è andata giù ai parcheggiatori abusivi. L’uomo, ha ritrovato la sua auto con due finestrini spaccati e lo stereo danneggiato, ma non rubato. La triste scoperta è stata documentata da un filmato inviato al politico Emilio Borrelli: “Penso siano stati i parcheggiatori a rompermi i vetri della macchina. Non li ho pagati per qualche giorno – spiega la vittima – Lo stereo è stato danneggiato, ma l’ho ritrovato sotto il sedile. Oltre a ripagarmi il vetro, devo ripulirmi anche la macchina“.

Uomo non paga i parcheggiatori abusivi: le parole di Borrelli

Ma oltre al danno anche la beffa, perché mentre andava via qualcuno ha urlato all’uomo “finalmente te ne vai, te l’hanno fatto lo sfregio”. “Questa è la mentalità criminale e violenta che noi di Europa Verde combattiamo da anni“, ha spiegato Borrelli: “Non possono esserci attenuanti o giustificazioni per chi si comporta in questo modo, queste persone sono delinquenti senza scrupoli pronti a fare danni al prossimo. Una piaga che va assolutamente estirpata dalla nostra città“.