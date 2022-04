0 Facebook Caivano, tentano di rapinare macelleria ma i titolari si oppongono: finisce in sparatoria Sul luogo sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Tenenza di Caivano Cronaca 11 Aprile 2022 12:11 Di Carmine Ubertone 2'

Un tentativo di rapina che si trasforma in sparatoria. L’episodio è accaduto a Caivano, comune di Napoli. Due uomini hanno provare a fare irruzione in una macelleria, ma si sono trovati davanti l’opposizione dei titolari. Allora, i due malviventi, non riuscendo a entrare nell’attività commerciale hanno esploso colpi d’arma da fuoco dandosi poi alla fuga.

Tentano di rapinare macelleria: la ricostruzione

Sabato sera, intorno alle 21, – come riportato da ‘Il Mattino‘ – due malviventi, con tanto di volto coperto, hanno provato a fare irruzione in una macelleria di via Don Minzoni, a Caivano. I rapinatori avevano messo nel mirino l’incasso, ma uno dei familiari dell’attività commerciale, notando persone sospette all’esterno, ha bloccato la porta d’ingresso. I due uomini hanno così esploso un colpo d’arma da fuoco per poi scappare.

Un colpo che poteva essere fatale

Sul luogo sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Tenenza di Caivano. I militari hanno trovato un proiettile incastrato nella parete dietro il bancone, un colpo che poteva essere fatale se avesse colpito uno dei titolari della macelleria. Non è da escludere che la coppia di malviventi sia la stessa che abbia messo a segno, qualche giorno fa, la rapina alla Farmacia di Santa Caterina.