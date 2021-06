0 Facebook Napoli, due ragazze si rifiutano di pagare parcheggiatore abusivo: le insegue e distrugge la loro auto Cronaca 10 Giugno 2021 09:34 Di redazione 2'

Follia nel cuore di Napoli, parcheggiatore abusivo prende a pugni auto di due donne che non volevano pagarlo. E’ accaduto all’angolo tra via Caracciolo e via Mergellina. E’ qui che due donne, una 25enne e una 36enne, hanno parcheggiato la loro auto pagando regolarmente il grattino.

Improvvisamente si è avvicinato loro un parcheggiatore abusivo, un uomo di origini extracomunitarie, che ha chiesto di ricevere il denaro. Le donne gli hanno spiegato che la sosta era già stata pagata e dunque non gli avrebbero dovuto niente. Al rifiuto l’uomo ha reagito colpendo i finestrini e gli sportelli a pugni e si è poi posizionato davanti al cofano anteriore.

Lo ha sollevato senza che dall’interno fosse disattivato il perno di sicurezza e lo ha piegato, danneggiando la carrozzeria. E’ poi fuggito e le due ragazze, impaurite, hanno allertato una pattuglia dei carabinieri di passaggio in via Piedigrotta. Hanno spiegato l’accaduto e fornito una descrizione precisa dello straniero. I militari, quelli della stazione di Posillipo, hanno così facilmente individuato e arrestato il violento parcheggiatore abusivo. In manette Jouhri Mohamd, marocchino di 48 anni senza fissa dimora: tradotto al carcere di Poggioreale, risponderà di tentata estorsione e danneggiamento.