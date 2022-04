0 Facebook Prende scossa elettrica dalla lavatrice e diventa balbuziente: “E’ colpa della proprietaria di casa” Cronaca 11 Aprile 2022 16:09 Di redazione 1'

Un uomo è rimasto coinvolto in un incidente domestico alquanto bizzarro: dopo aver preso una scossa elettrica toccando la lavatrice è diventato balbuziente. La vittima, un 54enne, non riesce più a parlare bene dopo l’episodio e ha incolpato il proprietario di casa.

Sono i quotidiani locali di Rimini a riportare la notizia che vede protagonisti l’uomo e il proprietario della sua abitazione. A quanto apre infatti il giudice ha condannato la donna padrona di casa a risarcire l’inquilino con 2mila euro e il resto da quantificare in sede civile.

I fatti, avvenuti il 24 marzo 2016, si sono verificati perché l’impianto elettrico era sprovvisto di essa a terra infatti i vigili del fuoco erano intervenuti nei giorni scorsi nell’edificio per problemi analoghi. Secondo le ricostruzioni l’uomo avrebbe preso la scossa mettendo la mano sulla lavatrice, avrebbe perso i sensi e poi il linguaggio. Da questo disturbo, diventato permanente, la decisone di fare causa alla proprietaria di casa. La perizia medica ha riconosciuto un’invalidità del 5 per cento infatti l’inquilino in sede civile ha chiesto 20mila euro.