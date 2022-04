0 Facebook Sventura per studenti campani in gita, intossicazione alimentare per 32 ragazzi di ritorno dal Veneto Cronaca 11 Aprile 2022 21:27 Di redazione 1'

Doveva essere un viaggio scolastico e si è trasformato in un incubo. Brutto epilogo per un gruppo di 32 studenti campani che erano stati in gita in Veneto. Allievi dell’Istituto Tecnico di Scafati, i ragazzi non appena sono rientrati in Campania hanno accusato diversi malori riconducibili a un’intossicazione alimentare.

Studenti dell’Istituto Tecnico di Scafati colpiti da intossicazione alimentare

La notizia è stata riportata da Il Mattino, la comitiva si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, accusando dolori di stomaco. La maggior parte aveva anche vomito e diarrea. I giovani – di età tra i 17 e i 18 anni – avrebbero accusato malessere subito dopo il pranzo consumato prima di rientrare in Campania. Avevano mangiato pasta e carne con patate sulla strada del ritorno.

Dopo essere stati visitati, i medici hanno dimesso i giovani dando loro la cura per la sintomatologia presentata. Intanto la scuola della comitiva potrebbe decidere di sporgere denuncia per quanto accaduto ai suoi studenti.