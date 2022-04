0 Facebook Matrimonio con intossicazione alimentare: 50 invitati stanno male dopo il banchetto stellato Cronaca 4 Aprile 2022 15:34 Di redazione 2'

Un matrimonio finito nel peggiore dei modi. La prenotazione al ristorante stellato che fa sperare per il meglio termina invece con un’intossicazione alimentare. Sono ben 50 gli invitati con i sintomi comparsi dopo aver consumato al banchetto nuziale. Molti hanno iniziato a star male già alla festa per poi continuare ad avere problemi per circa una settimana. Una pessima giornata per gli sposi, lui ingegnere e lei avvocatessa, finita con una denuncia contro il locale pluristellato.

Ci troviamo in Piemonte, nel locale il Piccolo Lago dello chef Marco Sacco, sul lago di Mergozzo a Verbania. Ristorante molto famoso che ha ben due stelle Michelin. E’ il mese di luglio e gli invitati consumano vongole a crudo con riso borragine. Questo alimento avrebbe poi creato il problema, sul quale indagano i carabinieri del Nas di Torino, coordinati dal sostituto Fabrizio Argentieri . Il locale, attraverso l’avvocato Marco Ferrero, sostiene che i frutti di mare sarebbero giunti già contaminati al ristorante, passando così la colpa al fornitore.

Gli esami eseguiti dall’asl del Vco accertano la contaminazione. Come riporta il giornale La Prealpina: “Le responsabilità sono ancora da accertare. In ogni caso è stato accertato che il nostro ristorante ha rispettato tutti protocolli e non a caso la problematica ha avuto origine da un alimento – vongola – utilizzato per guarnire una pietanza e non da noi trattato, ma acquistato tal quale direttamente dal produttore. Tale alimento, all’esito delle analisi, risultava contaminato sin dall’origine con il virus presente già nelle confezioni consegnate. Si tratta di fatti, a prescindere dalle responsabilità che verranno accertate nelle competenti sedi, che non dovrebbero mai accadere per garantire la massima tutela del cliente”.

Un danno davvero enorme però per gli sposi che hanno iniziato la luna di miele in pronto soccorso!