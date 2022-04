0 Facebook Auto contro autobus in Colombia, grave Freddy Rincon: ex centrocampista del Napoli operato nella notte News 12 Aprile 2022 08:05 Di redazione 1'

Terribile incidente per Freddy Rincon, l’ex calciatore – che ha indossato la maglia del Napoli nella stagione ’94-95 – è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Lo schianto è avvenuto in Colombia la notte scorsa. L’auto su cui viaggiava l’ex centrocampista si è schiantata contro un autobus a un incrocio.

Condizioni Freddy Rincon dopo l’incidente

Trasportato in codice rosso in ospedale, Rincon è stato operato nella clinica Imbanaco di Cali d’urgenza per un grave trauma cranico. E’ attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sull’incidente indagano le forze dell’ordine.

In auto con Rincon c’erano anche altre persone, tutte portate in ospedale. Le forze dell’ordine dovranno accertare la dinamica dello schianto e chiarire se fosse Rincon alla guida dell’auto o un’altra persona, anche per accertare eventuali responsabilità.