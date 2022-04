0 Facebook Paura per Cecilia Rodriguez, ancora vittima di un furto: “Ancora una volta, non ho niente da dire” Spettacolo 11 Aprile 2022 21:05 Di redazione 2'

Ancora una sventura per Cecilia Rodriguez, la show girl questa sera è ospite in studio all’Isola dei Famosi, reality cui stanno partecipando il fratello Jeremias e il padre Gustavo. Proprio mentre si dirigeva in auto negli studi televisivi, la sorella di Belen ha condiviso un video in cui con poche parole ha raccontato di essere stata vittima di un ennesimo furto.

Cecilia Rodriguez vittima di un furto

Prima aveva mandato un messaggio ai suoi followers dicendo: “Sono viva a breve vi racconto cosa è accaduto“. Una volta in macchina Cecilia Rodriguez ha spiegato di essere stata vittima un’alta volta di un furto: “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”. Queste le parole della piccola di casa Rodriguez, che però non ha voluto specificare cosa le sia accaduto e l’entità del furto.

Poi ha aggiunto un po’ seccata: “Non ho niente da dire“. Non è la prima volta che Cecilia subisce un furto, tempo fa dei ladri avevano provato a derubare lo shop messo in piedi da lei e Belen, in quell’occasione il padre Gustavo aveva messo in fuga i ladri. Nel 2021 i ladri erano entrati in casa sua e di Ignazio. Insomma sembra proprio che Cecilia sia stata presa di mira, proprio per questo è apparsa così stufata.