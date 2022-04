0 Facebook Temptation Island non andrà più in onda, la decisione di Maria De Filippi sul programma Spettacolo 11 Aprile 2022 14:31 Di redazione 1'

Non ci sarà una nuova stagione di Temptation Island, è questa l’ultima notizia che arriva da casa Mediaset riportata da TvBlog. L’indiscrezione era già trapelata nei mesi scorsi, ma adesso pare proprio che sia certa.

Temptation Island non va più in onda

Sembrerebbe, infatti, che Maria De Filippi voglia mettere in standby il reality delle coppie. Non sarebbe però una scelta definitiva, anzi il programma potrebbe andare in onda ad ottobre, con ipotetiche registrazioni effettuate ad agosto. Ma rispetto a questa ultima news non ci sarebbe ancora nulla di certo. Filippo Bisciglia, se così fosse, potrebbe tirare un sospiro di sollievo poiché sarebbe comunque impegnato nell’edizione, versione autunnale, del format.

Cosa andrà in onda al posto di Temptation Island?

Ancora non si sa cosa andrà in onda al posto di Temptation Island. Sempre secondo TvBlog potrebbero essere trasmesse le repliche di Tu si que vales. Avendo avuto l’ultima edizione un successo strepitoso, Mediaset potrebbe scegliere di sfruttare al massimo il programma. Staremo a vedere.