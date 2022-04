0 Facebook Belen e Stefano e la festa a Santiago per il compleanno: il papà prepara la sorpresa Spettacolo 10 Aprile 2022 13:12 Di Fabiana Coppola 1'

Grande festa di compleanno per Santiago De Martino lo scorso 9 aprile. Belen Rodriguez ha preparato per il figlio un party davvero divertente a tema Fortnite in un parco a Milano chiuso. Tanti bambini presenti, tanta allegria sulle molle e con le varie attrazioni presenti in zona. Ma dalle stories dell’argentina è apparso un dettaglio: grande assente il momento torta con mamma e papà.

Dove si trovava Stefano De Martino? La risposta arriva dai social sempre all’indomani del compleanno del bambino. Il conduttore Rai ha deciso infatti di festeggiare il bambino a casa insieme ai pochi amici intimi. Doppia festa di compleanno per Santi quindi che, probabilmente a causa degli impegno lavorativi di De Martino presente ad Amici come giudice, ha avuto un compleanno bis.

E Belen? Beh dalle stories dell’argentina si capisce chiaramente che anche lei è presente al party privato!