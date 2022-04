0 Facebook Mamma uccide figlioletti: Ho fatto male ai mi figli, annegati mentre facevano il bagnetto” News 10 Aprile 2022 12:08 Di redazione 2'

Una furia omicida contro i figlioletti, qualcosa che può sembrare di innaturale, ma che è capitato in una famiglia. Una mamma ha ucciso i suoi figli: uno di cinque mesi e l’altro di due anni e mezzo.

L’orrore è avvenuto mentre i piccoli facevano il bagnetto: così la donna ah deciso di annegare i corpicini dei bambini lasciandoli annegare. A trovare i bimbi senza vita è stato proprio il papà di ritorno dal lavoro. si è trovato di fronte la scena raccapricciante dei corpi dei suoi figli senza vita in acqua.

Mamma uccide figlioletti annegandoli nella vasca da bagno

L’episodio è avvenuto in una villetta a Linda, sobborgo di Sacramento in California. Sul posto sono intervenuti gli agenti della contea di Yuba, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare: i due bambini sono stati dichiarati morti sul posto. La presunta assassina Courtney Williams è stata arrestata per omicidio, con cauzione di un milione di dollari. Non si conoscono motivi del gesto. Secondo Abc10, i vicini che hanno assistito all’arresto hanno detto che la donna non aveva espressioni di dolore e non piangeva la momento dell’arresto.