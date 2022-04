0 Facebook Belen, il figlio Santiago compie 9 anni, la festa e il gesto di papà Stefano De Martino Spettacolo 9 Aprile 2022 16:36 Di redazione 2'

Anche quest’anno arriva il famigerato compleanno di Santiago De Martino. Il figlio di Belen e Stefano De Martino compie 9 anni e la mamma ha preparato per lui una meravigliosa festa con gli amici a tema Fortnite.

Non sono mancati gli auguri social al figlio con tanto di dediche e fotografie inedite che riprendono i momenti di vita del bambino fino ad oggi. Una giornata all’insegna del divertimento per il piccolo De Martino. Intanto mamma Belen ha anche trovato un modo per poter uscire senza i bambini: una tata per la piccola Luna e Santi.

“Auguri figlio mio” scrive Belen sotto la prima story in cui mostra l’invito alla festa di compleanno su cui è scritto: “Tanti amici e tanti momenti felici in questo giorno speciale: Buon compeanno”. Presenti sui social gli auguri della mia Cehcu e della nonna Veronica. E Stefano De Martino? Non è passato inosservato il gesto del giudice di Amici che, a differenza degli altri anni, non ha ancora pubblicato nulla sul compleanno del figlio. Non è un segreto che la famiglia sia tornata unita più che mai: ma il ballerino sarà presente al party?