0 Facebook Rapine nelle case con il “trucco del citofono”, bussano: “Scusate vogliamo sapere se c’è qualcuno” Cronaca 10 Aprile 2022 13:26 Di redazione 1'

Usano una tecnica che permette di andare a colpo sicuro e sono al momento il terrore dei residente. Protagonisti delle abitazioni nelle case, i due hanno trovato un metodo infallibile per portare a segno la rapina in tempi certo. Tutti hanno ribattezzato il loro modo di rapinare le cose con il nome “trucco del citofono”.

Sono i malviventi che stanno facendo facendo danno in provincia di Caserta, a Parete. Solo tra la serata di venerdì e sabato la banda della Bmw ha provato a compiere ben tre rapine nelle abitazioni utilizzando questa tecnica.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, i malviventi bussano all’abitazione prescelta e chiedono se c’è qualcuno. Una volta accertata l’assenza dei proprietari di casa agiscono indisturbati. La gang, composta da quattro persone, si presenta con cappellino da baseball e mascherina. Se vengono messi in fuga prendono la loro auto, una Bmw grigia, e scappano via. Uno dei colpi progettati è andato a segno: i banditi hanno svaligiato un’abitazione nella zona di via Salvo D’Acquisto portando via diversi oggetti di valore.