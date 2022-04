0 Facebook Stefano De Martino: “Vuole chiedere a Belen di sposarlo di nuovo”, la bomba di gossip sulla coppia Spettacolo 8 Aprile 2022 08:05 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ormai sono usciti allo scoperto, anche lo show man che all’inizio sembrava essere più titubante ad alimentare il gossip sul ritorno di fiamma con l’ex moglie, adesso non si nasconde più. E così tra pranzi domenicali in famiglia, passeggiate al parco con i figli, battute della show girl alle Iene e like su Instagram: la coppia è ufficialmente tornata assieme. A pubblicare un’ultima indiscrezione su quelle che sarebbero le intenzioni del bel partenopeo è il settimanale Nuovo.

Stefano De Martino e la ‘proposta’ a Belen Rodriguez

Ebbene il tabloid di gossip riporta le voci di una conoscente del bel De Martino secondo cui Stefano avrebbe ‘un piano segreto’, o per meglio dire ‘un desiderio’. “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”, questa la dichiarazione della fonte al giornale di cronaca rosa. Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione che non trova alcuna conferma da parte del diretto interessato, ma se fosse vera farebbe gioire i fan della coppia che da sempre sperano di rivederli nuovamente all’altare.

Già quando Stefano e Belen tornarono assieme la seconda volta si iniziò a parlare di nuovi fiori d’arancio, pareva che la coppia volesse ripromettersi eterno amore. E se non c’è due senza tre, e questa volta ‘dovesse essere quella buona’, perché non potrebbero rinnovare le promesse? Del resto Belen, da quando si è riavvicinata a Stefano, ha più volte dichiarato: “Il nostro amore ancora non ha detto tutto”. Dunque, potremmo essere alla svolta definitiva. Staremo a vedere.