Abuso da parte delle forze dell’ordine. Un caso di violenza ‘ingiustificata’ è avvenuto a Foggia, lo scorso 2 aprile, dove un giovane di 23 anni che non si era fermato all’Alt, è stato preso a calci mentre era per terra da un agente. L’episodio è divenuto noto grazie a un video virale su Tik Tok.

Dal filmato si vede il ragazzo immobilizzato per terra mentre un agente lo minaccia con una pistola e un altro lo prende a calci. Sembrerebbe che il ragazzo stesse guidando un’auto senza patente e che fosse sottoposta a sequestro amministrativo. Dopo un inseguimento di quasi 3 chilometri, il giovane si è fermato. E in quel momento è iniziato quello che sembra essere un ‘abuso di potere‘. Il ragazzo è stato malmenato mentre era al suolo. Sulla vicenda la Questura di Foggia ha reso noto che “dell’episodio e’ stata immediatamente informata l’autorita’ giudiziaria per l’accertamento delle eventuali responsabilita’ penali” e che “nei confronti del poliziotto e’ stata avviata l’azione disciplinare e che lo stesso e’ stato destinato ad altra sede”.

Intanto la sorella del ragazzo è intervenuta durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto per denunciare l’accaduto, spiegando che qualsiasi errore non giustifica una tale violenza: “Non accetto questo abuso. Ha una divisa e deve dare l’esempio, non accanirsi con violenza così. E’ giusto che mio fratello paghi, ma deve essere un giudice a decidere la sua punizione”.