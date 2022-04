0 Facebook Dramma ad Aversa, 22enne precipita dal 2° piano di casa: è ricoverata in prognosi riservata Tanta paura tra i residenti, La donna è stata ricoverata in ospedale News 8 Aprile 2022 11:06 Di redazione 1'

Vera a propria dramma quello accaduta ieri ad Aversa, comune in provincia di Caserta. Una giovane di 22 anni è precipitata giù dal secondo piano della sua abitazione dove viveva assieme ai genitori. I motivi dell’episodio sono ancora tutti da definire. Tanta paura tra i residenti, La donna è stata ricoverata in ospedale.

Ragazza precipita dal secondo piano ad Aversa

Enorme spavento nel centro storico di Aversa, nello specifico a via XXV aprile, una ragazza di 22 anni è volata giù dal secondo piano della sua abitazione dove vive con i genitori. Come riferito dal portale Edizione Caserta, la giovane è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. La donna è ricoverata in prognosi riservata.

La prima ricostruzione dell’episodio

E’ ancora tutta da definire la dinamica dell’episodio. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Da una primissima ricostruzione sembra che la ragazza abbia perso l’equilibrio – i motivi sono ancora tutti da accertare – e sia volata giù schiantandosi sulla strada. La 22enne per via dell’impatto ha riportato vari traumi e diverse contusioni.