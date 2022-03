0 Facebook Lutto ad Aversa, 53enne trovato senza vita in casa: è deceduto nel sonno 53enne morto nel sonno ad Aversa. Inutile l'arrivo dei soccorsi. Probabilmente a stroncare la vittima è stato un improvviso arresto cardiaco Cronaca 27 Marzo 2022 18:58 Di redazione 1'

Tragedia ad Aversa, cittadina della provincia di Caserta. Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita in casa. La vittima non si sarebbe proprio svegliata a causa di un presunto arresto cardiaco sopraggiunto nella notte.

Come riportato da Teleclub a fare la terribile scoperta sarebbe stato un familiare. Il drammatico avvenimento si è verificato in un’abitazione sita in via Cesare Battisti, a due passi dall’Arco dell’Annunziata.

I soccorsi

Inutile, purtroppo, l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la vittima che era già deceduta. Presso l’appartamento dove viveva il 53enne sono giunti anche i carabinieri.