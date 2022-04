0 Facebook Accoltella il nipote, si ‘vendica’ e lo aggredisce in strada: denunciato 58enne di Ischia Cronaca 8 Aprile 2022 09:00 Di redazione 2'

Vuole ‘vendicarsi’ del nipote, scoppia rissa nel porto di Ischia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia hanno denunciato per lesioni personali aggravate e uso di armi un 58enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Un uomo di 55 anni attualmente ai domiciliari con il permesso di uscire per motivi di salute – è stato colpito al volto con il calcio di una pistola.

Aggredisce e picchia uomo nel porto di Ischia: denunciato 58enne

I due si sono incrociati sulla banchina e per vecchie ruggini mai risolte hanno iniziato a litigare. Durante la discussione sono volati insulti, minacce e anche qualche schiaffo finché il denunciato non l’ha ferito ed è fuggito. Grazie alle immagini di video-sorveglianza raccolte e analizzate dai militari, l’aggressore è stato individuato e denunciato. Sequestrata la pistola, nascosta in un’intercapedine nei pressi della sua abitazione. Il 55enne è stato soccorso e medicato, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.

I dissidi tra i due sarebbero legati a quanto accaduto nel 2018, sembrerebbe che la vittima accoltellò due persone a Napoli, nella zona Pendino. Tra queste ci sarebbe stato il nipote dell’aggressore. La violenza, dunque, potrebbe essere stata un tentativo di vendicarsi.