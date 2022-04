0 Facebook Bacoli, il mare sta diventando rosso: cosa sta accadendo Ambiente 8 Aprile 2022 12:21 Di redazione 2'

Il mare diventa rosso nei pressi del porto di Bacoli, in provincia di Napoli. Questa mattina le acque che affluiscono dal lago di Averno, hanno cambiato colore. E’ un fenomeno che si ripete di tanto in tanto soprattutto con l’arrivo della primavera. Non si tratta di un fenomeno collegato al bradisismo né agli eventi sismici, ma riguarda in particolare un’alga tossica.

Il colore rosso infatti deriva dall”eutrofizzazione di un’alga rosso-bruno caratteristica del bacino lacustre flegreo. Questa fiorisce in inverno, ma in primavera, con il cambio della temperatura emerge dal fondo e così lago diventa rosso. Il fenomeno si ripete periodicamente, ma quest’anno con la pulizia del bacino le acque stanno defluendo in maniera più incisiva verso il mare e per questo anche le acque marine stanno cambiando colore.

La nota dell’Arpac

L’Arpac è intervenuta con le analisi proprio al seguito delle segnalazioni provenienti da parte dei residenti della zona di Lucrino. I tecnici della UO Mare Arpac si sono recati sul posto lo scorso giovedì ed effettuato prelievi di mare. In una nota, emessa dall’Arpac e riportata dall’Anas, si legge la presenza della microalga Planktothrix rubescens, osservata anche nei campioni prelevati nei giorni scorsi nel lago d’Averno.