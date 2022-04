0 Facebook Tommaso Trussardi con l’ex moglie di Eros Ramazzotti: la vendetta è servita! Spettacolo 7 Aprile 2022 11:39 Di redazione 1'

Al compleanno di Tommaso Trussardi, 39 anni, ci sono tanti amici e i festeggiamenti sono doppi considerando che c’è anche la prima del film di Laura Pausini. A differenza di quello che era accaduto al compleanno di Michelle Hunziker, questa volta non arrivano gli auguri.

Il primo compleanno da single di Trussardi avviene senza che Michelle ne faccia parte in alcun modo. Non sappiamo se la conduttrice abbia fatto gli auguri in privato all’ex, ma sicuramente sui social nulla è stato pubblicato in suo favore. E probabilmente la frecciatina di Tommaso non tarda quando alla torta, postando la foto sui social, scrive: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato”.

Un gesto a cui è seguita una foto di ripicca. Trussardi infatti scatta un selfie molto intimo con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, nonchè ex marito di Michelle Hunziker. Una vendetta contro la presentatrice svizzera dopo il chiassoso bacio dato a Eros in diretta tv?