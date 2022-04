0 Facebook Paura ad Afragola, esplosione in un cantiere: due operati in gravi condizioni I due operai sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale d'urgenza con 'codice rosso' Cronaca 7 Aprile 2022 10:54 Di redazione 1'

Ennesimo incidente sul lavoro a Napoli, precisamente in un cantiere di Afragola. Due operai sono rimasti gravemente feriti per via di un’esplosione avvenuta intorno alle 12 in un cantiere nei paraggi del centro commerciale ‘Le Porte di Napoli”

Esplosione in un cantiere: due operai in condizioni gravi

I due operai, a seguito dell’esplosione, sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale d’urgenza con ‘codice rosso‘. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche le forze dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’esplosione.

La prima ricostruzione dell’incidente

L’esplosione, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe avvenuta per via di uno dei mezzi usati per i lavori che, sarebbe finito contro le tubature del gas. L’impatto avrebbe causato la fuoriuscita del gas e, di conseguenza, la brutta esplosione che avrebbe travolto i due lavoratori.