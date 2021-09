0 Facebook Ancora una morte bianca, auto si stacca dalla gru: uomo di 68 anni muore schiacciato dalla vettura News 15 Settembre 2021 08:54 Di redazione 1'

Ancora una morte bianca. E’ accaduto nella mattinata di martedì in provincia di Napoli. Un uomo di 68 anni è deceduto in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nell’officina di demolizioni d’auto di famiglia a Casalnuovo.

Un’automobile si è staccata dalla gru, centrando in pieno il sessantottenne che è rimasto schiacciato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. E’ deceduto poco dopo il suo arrivo presso il noscomio napoletano.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casalnuovo. Una parte dell’officina, che si trova in via Nazionale delle Puglie, è stata sequestrata per consentire i rilievi del caso ed accertare così l’esatta dinamica dell’accaduto. Bisognerà accertare i motivi per i quali la gru non ha funzionato.

Aumenta così il bilancio delle vittime sul lavoro in Campania. Qualche giorno fa un operaio di 59 anni, Luigi Manfuso, aveva perso la vita nel cantiere della metropolitana Linea 1 di Napoli.