Incidente sul lavoro, Pietro Cavagnuolo cade dall'impalcatura e muore davanti al figlio Cronaca 2 Ottobre 2020

Incidente sul lavoro in un piccolo comune, San Carlo, in provincia di Ferrara. Pietro Cavagnulo, operaio originario di Casalauce, in provincia di Caserta, è caduto da un’impalcatura, morendo sul colpo sotto gli occhi del figlio.

La vittima, di 58 anni, stava lavorando alla ristrutturazione di un fienile quando è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa tre metri battendo, in caduta, la testa contro un mattone.

A lanciare l’allarme, il figlio dell’operaio, che stava lavorando con lui sullo stesso cantiere. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo sembrerebbe essere deceduto sul colpo. La dinamica e le cause della caduta sono ancora al vaglio dei carabinieri.