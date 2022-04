0 Facebook Figlio si toglie la vita in casa: la madre trova il corpo e muore per un malore Cronaca 6 Aprile 2022 22:42 Di Fabiana Coppola 1'

Una duplice tragedia è avvenuta in una casa. Un uomo si è tolto la vita e quando la mamma l’ha trovato ha avuto un malore morendo anch’essa. Il terribile episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 19 quando il fratello della vittima, allarmato per non aver sentito la madre, ha deciso di irrompere nell’appartamento.

Quando l’uomo giunto in casa però ha trovato una scena raccapricciante: i due corpi privi di vita. La tragedia è avvenuta nell’appartamento di via Bachelet a Favara, in provincia di Agrigento, dove i due vivevano. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della tenenza di Favara.

Proprio dalle prime indagini è emerso che l’uomo di 52 anni si è tolto la vita con una pistola Revolver, detenuta legalmente dal padre non più in vita e solo in un secondo momento la mamma, 83 anni, è morta. Probabilmente alla vista del cadaver iil cuor non ha retto. La Scientifica ha effettuato i rilievi e i carabinieri hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta.