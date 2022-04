0 Facebook Polvica e Comiziano piangono Tanya Guadagno, giovane madre morta a 39 anni: “Sempre solare” Cronaca 7 Aprile 2022 08:34 Di redazione 2'

Dolore a Polvica e Comiziano per la scomparsa di una giovane madre. Un’altra vita spezzata da un male che non lascia scampo, che miete sempre più vittime. Tanya Guadagno è morta all’età di 39 anni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Lacrime per Tanya Guadagno

Da tempo la donna lottava contro una brutta malattia, ricoverata nell’ospedale napoletano a causa di un peggioramento dalla giornata di venerdì, purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Nonostante la tenacia e la forza con la quale ha combattuto per Tanya non c’è stato nulla da fare. Lascia il marito Alessandro e un bambino piccolo, che mai avrebbe voluto rendere orfano. Ed è proprio per lui e per il suo compagno che la 39enne ha lottato fino all’ultimo.

I messaggi per Tanya Guadagno

La notizia della morte di Tanya Guadagno si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna e la sua famiglia. In tanti la ricordano con immenso affetto, come una donna dal cuore buono e una madre e moglie amorevole. Numerosi i messaggi di cordoglio in suo ricordo. “Sei sempre stata solare con il sorriso stampato sulle labbra…è così che voglio ricordarti cara Amica mia”, “Quello che avresti voluto desiderare, vivere. Un destino crudele che ha portato via una figlia di Polvica, bella solare e bravissima”, “In uno dei nostri messaggi mi avevi scritto che tuo figlio Era “il sole di ogni tuo giorno’, Ora lui ha tanto bisogno di te, per cui devi essere tu a brillare per Lui tutti i giorni.. stai vicino ai tuoi cari,dagli la forza che occorre in un momento così terribile, per un dolore inaccettabile, ingiusto e incomprensibile..”, queste e tante altre le parole per Tanya.