Paura ad Afragola, scoppia incendio in casa: esplosa la batteria di un monopattino Una prima ricostruzione vuole che a scatenare le fiamme sia stata l'esplosione della batteria di un monopattino elettrico Cronaca 5 Aprile 2022

Tanta paura nella notte ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Attorno alle 2, i carabinieri sono intervenuti per un incendio in un appartamento. La causa?Una prima ricostruzione vuole che a scatenare le fiamme sia stata l’esplosione della batteria di un monopattino elettrico lasciato a caricare. Tanta paura, ma fortunatamente, nessun ferito.

Incendio in un appartamento di Afragola, la ricostruzione della dinamica

Questa notte ad Afragola, in via Giuseppe Mazzini nr 27, sono intervenuti i Carabinieri per un incendio in un appartamento. Dai primi accertamenti, ancora da verificare e confermare, pare che le fiamme siano dovute al malfunzionamento della batteria di un monopattino lasciato a caricare. L’incendio è stato domato immediatamente dai vigili del fuoco.

Incendio in un appartamento ad Afragola, grosso spavento ma nessun ferito

I danni all’interno dell’abitazione sono ancora da quantificare, per fortuna, non sono dovuti intervenire i sanitari del 118: solo un grosso spavento per i residenti che sono tutti in buone condizioni di salute.