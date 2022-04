0 Facebook Fabrizio Corona attacca Barbara D’Urso: “La sua carriera in televisione è finita” L'ex 're dei paparazzi' è stato ospite al Teatro Palapartenope di Napoli nell'ultima puntata della trasmissione in onda su Canale 21 'Peppy Night Fest Spettacolo 5 Aprile 2022 12:54 Di redazione 2'

Parole dure quelle di Fabrizio Corona nei confronti della conduttrice Mediaset Barbara D’Urso. L’ex ‘re dei paparazzi‘ è stato ospite al Teatro Palapartenope di Napoli nell’ultima puntata della trasmissione in onda su Canale 21 ‘Peppy Night Fest‘ condotta dal comico partenopeo Peppe Iodice.

Fabrizio Corona attacca Barbara D’Urso, le parole dell’ex Re dei paparazzi

Fabrizio Corona, sabato 2 aprile, è stato ospite al ‘Peppy Night Fest’, trasmissione condotta dal comico Peppe Iodice. L’ex re dei paparazzi‘ ha attaccato duramente la nota conduttrice, nonché volto di Mediaset, Barbara D’Urso, spiegando come la sua carriera televisiva sia ormai finita: “Questo tipo di televisione è finita. Barbara D’Urso è sulla via del tramonto“. Corona poi ha aggiunto: “Lei potrebbe fare quello che vuole nella sua vita, ma il suo problema è che vuole stare nella televisione. Se le togli la tv, la sua vita è finita“.

“Deve iniziare un altro tipo di vita”, l’attacco di Corona alla D’Urso

Fabrizio Corona, ospite al ‘Peppy Night Show‘, ha poi rincarato la dose sulla D’Urso: “Quest’anno è stato l’esempio. I risultati in termini di share del suo ultimo programma non sono stati buoni. Dovrà capire che le serve incominciare un altro tipo di vita e, quello sarà il suo più grande problema. Sono stato l’unico a telefonarle in diretta dicendole tutto quello che pensavo“.