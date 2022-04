0 Facebook Tentata rapina in banca ad Afragola, fanno irruzione con pala meccanica: messi in fuga da forze dell’ordine Cronaca 5 Aprile 2022 08:53 Di redazione 2'

Avevano studiato il piano nei minimi dettagli ma l’arrivo delle forze dell’ordine li ha messi in fuga. Un gruppo di malviventi ha provato, alle prime luci dell’alba di questo martedì mattina, a rapinare la banca Unicredit di Afragola, in corso De Nicola. La notizia è stata riportata da Nano Tv.

Tentata rapina banca Afragola

I rapinatori hanno usato una pala meccanica per sradicare l’ingresso del edificio e riuscire a portare via le casseforti su un tir che avevano utilizzato per boccare la strada. Ma nel giro di poco tempo sono giunte sul posto le forze dell’ordine e i malviventi sono fuggiti. Probabilmente il sistema d’allarme della banca ha segnalato alla centrale operativa il pericolo ed è subito scattato sull’allarme.

Sul posto sono giunti carabinieri, agenti di Polizia e uomini della vigilanza privata. Secondo quanto riferito dal sopracitato quotidiano, i malviventi si sono dati alla fuga ma due sarebbero stati fermati dagli agenti del commissariato di Afragola e arrestati. Intanto carabinieri e polizia hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli altri membri della banda.