Dramma ad Afragola, giovane padre di famiglia muore a 37 anni improvvisamente: era in auto Cronaca 28 Gennaio 2022

Un immenso dramma è avvenuto lo scorso pomeriggio ad Afragola, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 37 anni è morto a causa di un malore improvviso. Si trovava in via Domenico Mocerino quando ha accusato un malore ed è morto.

Dramma ad Afragola: muore ragazzo di 37 anni

Sul luogo della tragedia, secondo quanto riporta Nano Tv, sono arrivati subito i Carabinieri e i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118. I sanitari hanno provato a salvare l’uomo con un massaggio cardiaco per molto tempo finché é deceduto intorno alle 16:44.

Era nella sua Lancia Ypsilon quando ha avvertito il malore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia moglie e figli.