Belen Rodriguez e la lite con Fabrizio Corona: "Gli ho tirato un cactus addosso" Spettacolo 4 Aprile 2022

Belen Rodriguez è stata ospite con la sorella Cecilia a Verissimo nella puntata di domenica. La show girl, nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, ha parlato di tante cose. Tra gli utenti in rete c’è chi ha ironizzato sul fatto che la sorella minore abbia avuto poco spazio rispetto a lei.

Belen Rodriguez e la lite con Fabrizio Corona, l’aneddoto passato

La Rodriguez ha parlato del rapporto con Stefano De Martino, attenta però a non cadere troppo nel dettaglio. Ha poi risposto alla domanda sulla malattia di Antonino Spinalbese – il suo ex qualche giorno fa aveva comunicato sui social questa notizia – spiegando che non ne sapeva nulla. Poi ripercorrendo le relazioni passate, non è mancato un ricordo sul rapporto con Fabrizio Corona.

L’argomento erano ex fidanzati e scenate di gelosia. Così Belen ha raccontato che quando era fidanzata con Fabrizio Corona ha avuto una brutta lite con lui, così gli ha tirato una pianta addosso: “Una volta ho tirato un cactus a Fabrizio Corona perché me ne aveva combinata un’altra delle sue, è stata lunga toglierli le spine di dosso ma se lo meritava”. Tra l’ex re dei paparazzi e la Rodriguez è rimasto un forte legame d’affetto, nonostante si vedano poco entrambi dicono di essere molto legati l’uno all’altro.