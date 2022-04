0 Facebook Fabrizio Corona parte all’attacco su Ilary Blasi: “Semplici corna daje” Spettacolo 2 Aprile 2022 20:50 Di redazione 2'

Fabrizio Corona non se ne perde una verrebbe da dire. L’ex re dei paparazzi attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram – che però è momentaneamente bloccato – lancia frecciatine e provocazioni. Conosciuto per essere sempre diretto e sincero, non perde occasione di dire ciò che pensa.

Fabrizio Corona commenta la presunta crisi tra Ilary e Totti: “Semplici corna”

E così è stato anche per le dichiarazioni che Ilary Blasi ha fatto nel corso della sua intervista a Belve, andata in onda venerdì sera su Rai2. La show girl era tornata a parlare del gossip nato sul suo matrimonio, della presunta relazione di Francesco Totti con un’altra donna, spiegando come secondo lei si sarebbe trattato solo di un complotto. Una costruzione – orchestrata da qualcuno – per danneggiare il suo matrimonio con l’ex calciatore.

Non sarebbe della stessa opinione Fabrizio Corona, che attraverso il profilo Instagram che sta usando temporaneamente “ilreiettoofficial” – pare che il suo sia stato bloccato – ha scritto: “Un complotto? Semplici corna. Bella daje“. Insomma l’ex re dei paparazzi ‘ha emesso la sua sentenza’, sostenendo che il tradimento ci sarebbe stato. Proprio lui che anni fa fu accusato dalla stessa Ilary Blasi di aver diffuso le voci di un presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, quando lei era incinta del figlio Cristian. Come dire ‘il lupo perde il pelo ma non il vizio’. Cosa risponderà Ilary Blasi? Preferirà il silenzio o partirà al contro attacco? Staremo a vedere.