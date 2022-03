0 Facebook Massimo Giletti risponde alla Lucarelli: “Pensi ad alzare le palette”. L’attacco: “E’ un maschilista” News 22 Marzo 2022 18:09 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi la querelle tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima aveva attaccato il conduttore di Non è l’Arena proprio poco dopo la puntata di domenica per il collegamento fatto dall’Ucraina. In diretta Giletti aveva annunciato al pubblico che c’erano dei bombardamenti e secondo la Lucarelli si sarebbe trattato di una registrazione.

Massimo Giletti risponde alla Lucarelli, lei lo attacca: “Maschilista”

Non solo, alla Lucarelli non era piaciuta la spettacolarizzazione delle vittime e delle atrocità della guerra in Ucraina mostrata nel servizio di Giletti. Così aveva lanciato un duro attacco al conduttore di La 7: “A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20,00 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato. Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade”, questo il tweet della Lucarelli.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Massimo Giletti che all’Adnkronos ha replicato: “Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento”. Selvaggia Lucarelli non ha poi perso tempo a controbattere nuovamente al conduttore di Non è l’Arena: “La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma di fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie “occupati di cose frivole”. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta”.

Insomma non ha avuto parole docili nei suoi confronti, ora bisognerà vedere se Giletti deciderà di rispondere nuovamente alla Lucarelli o preferirà il silenzio.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli

La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma di fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie “occupati di cose frivole”. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta. pic.twitter.com/nKJiSuzei7 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 21, 2022