Tragedia al bar, va a prendere un caffè con il fratello e muore improvvisamente Cronaca 4 Aprile 2022

Una morte assurda quella avvenuta fuori a un bar di Gricignano, in provincia di Caserta. L’uomo, 50 anni, è stato colto da un malore proprio prima di consumare un caffè insieme al fratello. Si è accasciato a terra e purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi.

Morto al bar davanti al fratello nel Casertano

La vittima, Elio Salvarezza, secondo quanto riporta Edizione Caserta, si era recata al bar del corso Umberto I, nei pressi della villa comunale, per prendere un caffè insieme al fratello, come ogni mattina faceva abitualmente. Un rituale, prima di iniziare a lavorare come autotrasportatore, che purtroppo questa mattina ha avuto un triste epilogo. Subito infatti è scattato l’allarme e ci sono stati momenti di paura e tensione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Tutti i sono messi all’opera in quanto l’uomo ha avuto il malore poco prima di entrare nel bar. I conoscenti hanno preso in prestito un defibrillatore presso ina farmacia comunale, ma non c’è stato nulla da fare. Nemmeno l’arrivo dei sanitari del 118 ha cambiato la sorte dell’uomo, morto davanti agli occhi del fratello. I carabinieri della locale stazione sono giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso essendo morto per strada. L’uomo, originario di Cesa, lascia moglie e figli.