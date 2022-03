0 Facebook Guendalina Tavassi entra all’Isola dei Famosi: il motivo della sua lunga assenza Spettacolo 30 Marzo 2022 16:44 Di redazione 1'

Guendalina Tavassi entrerà a far parte ufficialmente del gioco dell’Isola dei famosi il prossimo giovedì 31 marzo. Assente nelle prime puntate delle show condotto da Ilary Blasi, insieme a Nicola Savino e Alfonso Signorini, l’influencer finalmente inizierà il suo gioco insieme al fratello.

In moti si era chiesti come mai Guendalina Tavassi non era entrata all’Isola dei Famosi? Ci aveva pensato il fidanzato attuale, Federico Perna, a chiarire la vicenda: ” “Penso che abbiate capito che Edoardo e Guendalina entreranno giovedì . Dobbiamo rimanere tutti collegati. Ci sarà il grande ingresso”.

Chi è Guendalina Tavassi?

La blogger, ex gieffina oggi si è dedicata totalmente all’attività di influencer sponsorizzando prodotti per il fitness e la bellezza su Instagram. Partecipa per la secondo volta al reality, ma sarà accompagnata dal fratello perché il gioco questa volta prevede come novità la partecipazione in coppia. Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello, la soubrette si è fatta conoscere per le sue posizioni accuse nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.