0 Facebook “Gigi D’Alessio è morto”, fake news si estende a macchia d’olio e il cantante entra in trend topic su Twitter Spettacolo 4 Aprile 2022 20:27 Di redazione 2'

Una brutta notizia che è chiaramente una fake news. Gigi D’Alessio è stato in trend topi per almeno un’ora su twitter poiché si era diffusa la falsa news sulla sua morte, nonostante l’artista sia vivo.

Fake news sulla morte di Gigi D’Alessio

Una fake news che si è diffusa a macchia d’olio su Twitter e commentata poi dagli utenti sconvolti. Ma non c’è alcuna informazione ufficiale che conferma questa notizia che appunto non è vera.

“C’è Gigi D’alessio in tendenza… incuriosita vai a vedere e scopri che hanno appena annunciato la sua morte ma dico io chi persona sana di mente direbbe mai una cosa simile solo per scherzo? fate pena siete solo degli omuncoli piccoli piccoli”, questo uno dei tweet di un’utente che si innervosisce per la falsa notizia circolata. Non è la prima volta che si divulgano notizie del genere su personaggi famosi, spesso sono utenti che volontariamente decidono di diffondere una fake news e vedere quanto diventi virale.

I tweet che parlano della fake news

c’è Gigi D’alessio in tendenza… incuriosita vai a vedere e scopri che hanno appena annunciato la sua morte 😠🤬ma dico io chi persona sana di mente direbbe mai una cosa simile solo per scherzo? fate pena siete solo degli omuncoli piccoli piccoli 🤢 pic.twitter.com/XAQANwdWEn — ❤️Humana83❤️ 🌈 Raimbow Stan Account 🌈Reietta 🔥 (@Humana83) April 4, 2022