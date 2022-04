0 Facebook Napoli, lutto e lacrime in città per l’addio a Lorenzo: stroncato da un brutto male Cronaca 4 Aprile 2022 17:59 Di redazione 1'

È lutto a Napoli. In città, almeno in due diversi quartieri, si piange. Le comunità dei Quartieri Spagnoli e di Scampia sono state sconvolte dal dolore per la scomparsa di Lorenzo ‘Pocho Liparullo. Quest’ultimo sarebbe stato ucciso da una malattia.

È morto Lorenzo Liparulo

“Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Lorenzo Liparulo…figlio di questi vicoli“, frase pubblicato su Facebook la pagina ‘Quartieri Spagnoli‘. “Non verrai mai dimenticato…questo resterà sempre il tuo quartiere R.I.P“, uno dei numerosi messaggi di affetto.

I messaggi d’affetto

“Ciao nipote mio ieri sera hai smesso di combattere e ti sei portato via un altro pezzettino del mio cuore!!! Ora stai di nuovo nelle braccia di tua mamma Maria. Riposa in pace Lorenzo Liparulo“, questo è un altro dei tanti messaggi di cordoglio per il giovane scomparso. A scriverlo lo zio di Lorenzo che fa parte del ‘Comitato Vele di Scampia‘.