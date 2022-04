0 Facebook Scoppia incendio in casa, Lorenzo D’Agostino muore a 15 anni dopo mesi di agonia News 4 Aprile 2022 21:57 Di redazione 2'

La famiglia ha sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, che le sue condizioni migliorassero, ma purtroppo non è andata così, Luigi D’Agostino non ce l’ha fatta ed è morto a 15 anni. Il ragazzo era rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nell’abitazione in cui viveva con la famiglia ad Anacapri, sull’isola di Capri .

Lorenzo D’Agostino muore dopo più di 3 mesi di agonia

Era la sera del 19 dicembre quando a causa di una fuga di gas scoppiò un violento incendio nell’abitazione. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco che avevano provveduto a spegnere l’incendio. In casa con lui c’era l’anziana nonna che è deceduta poco dopo il rogo. Entrambi dopo un primo ricovero all’ospedale Capilupi erano stati trasferiti in due strutture specializzate. La donna a Napoli, dove è morta qualche giorno dopo e il 15enne a Roma, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere questo lunedì.

La notizia della morte di Lorenzo D’Agostino si è diffusa velocemente a Capri lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia. I funerali del giovane saranno celebrati martedì 5 aprile, alle ore 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Sofia.