0 Facebook Vladimir Putin malato di tumore, i media russi: “Visitato 35 volte. Il Cremlino: “E’ corretto, non ha il cancro” News 1 Aprile 2022 14:19 Di redazione 2'

Vladimir Putin avrebbe un tumore alla tiroide. Anche se da tempo circolano voci in merito alla malattia di Putin, è stato il media russo indipendente, il Proekt, a lanciare questa notizia nelle ultime ore. Una lunga inchiesta in cui si racconta non solo il problema che affliggerebbe il presidente della Russia, ma anche il modo in cui questo è stato nascosto negli anni.

Si legge nell’inchiesta: “Dall’inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino iniziò a nascondere informazioni sulla salute dell’allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena. Oggi l’anziano Putin è ora accompagnato da un vasto team di medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide”..

Vladimir Putin malato di tumore, Il Cremlino

L’inchiesta però non si basa su dati oggettivi , ma su date che coincidono con periodi di sparizione di Putin dalla scena pubblica. Secondo quanto riportato uno specialista del cancro alla tiroide avrebbe visitato il leader russo ben 35 volte. Queste ipotesi sono state respinte dal Cremilino. Dmytry Peskov, portavoce di Putin, come riferisce la Pravda ha negato tutto. Spiegando che un giornalista ha chiesto a Peskov “Capisco bene che Vladimir Putin non ha il cancro?”. La risposta di Peskov è stata: “E’ corretto”.