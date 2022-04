0 Facebook Rapina a mano armata a Napoli: pistola puntata in faccia al titolare per un orologio Brutta disavventura quella capitata al proprietario del negozio di abbigliamento a Napoli Cronaca 1 Aprile 2022 14:22 Di redazione 2'

Ennesima rapina a Napoli. A farne le spese stavolta un noto negozio di abbigliamento. Nella serata del 29 marzo, intorno alle 20,30, un malvivente è entrato nella boutique ed ha puntato la pistola contro il titolare del negozio per farsi consegnare un orologio.

Rapina in un negozio di abbigliamento, il racconto del titolare

Brutta disavventura quella capitata al proprietario del negozio di abbigliamento ‘Freedoom Store‘, sito in via Divisione Siete nel Rione Cavalleggeri D’Aosta. Il titolare del negozio, dopo aver denunciato la rapina alle forze dell’ordine, si è rivolto anche al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per raccontare l’episodio: “Ieri sera ho subito una rapina intorno alle 20, 20:30 – afferma il titolare del negozio – E’ entrato un ragazzo a viso coperto che mi ha puntato la pistola in faccia per farsi consegnare l’orologio“. “Sapeva che a volte ne indosso uno di valore – spiega la vittima della rapina – ma per sua sfortuna, l’altra sera avevo un Apple Watch che lui prima ha preso e poi mi ha scaraventato addosso con disprezzo per via del suo poco valore”.

Rapina al negozio di abbigliamento, le parole del consigliere Borrelli

Il consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha espresso tutta la sua solidarietà al commerciante: “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al titolare del negozio e a tutti i commercianti che devono fare i conti con questa nuova ondata di criminalità. Tutte le istituzioni – dichiara Borrelli – devono intervenire per tutelare gli imprenditori e difendere i cittadini dai delinquenti e rapinatori, serve un nuovo piano d sicurezza“.