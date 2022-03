0 Facebook Putin è malato? Le condizioni di salute del leader russo: “Putin sta male? Lo dicono per indebolirlo” News 19 Marzo 2022 16:45 Di redazione 1'

In queste settimane sono girate tantissime voci sulla malattia di Vladimir Putin, il leader russo che ha invaso l’Ucraina. A parlare delle reali condizioni di salute reali è il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko.

“Il presidente russo Vladimir Putin è perfettamente sano ed è in ottima forma. Putin è più in forma che mai”, ha spiegato in un’intervista all’emittente TBS, ripresa dall’agenzia Tass. Secondo il leader bielorusso queste voci sarebbero state messe in giro per minare la fiducia del popolo russo nei confronti del proprio presidente.

Qual è la malattia di Vladimir Putin

Secondo le fonti citate dal quotidiano britannico Vladimir Putin potrebbe avere una demenza che gli ha causato un disturbo celebrale, potrebbe trattarsi di morbo di Parkinson o “rabbia di Roid”, ovvero un’aggressività che sarebbe provocata dall’utilizzo di farmaci con steroidi, prescrittigli per un probabile cancro. Sarebbe questo il quadro clinico delineato dagli esperti di Five Eyes, un’alleanza di intelligence britannica che collega Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.