Napoli, scomparso da qualche giorno Vincenzo Mascitelli è stato trovato senza vita Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto in un sottoscala in via Nuova Poggioreale. Forse è stato vittima di un incidente elettrico Cronaca 1 Aprile 2022

È finita in tragedia la vicenda che ha riguardato Vincenzo Mascitelli. In fumo gli appelli lanciati dai familiari che non hanno avuto notizie per alcuni giorni da parte del 62enne. Quest’ultimo è stato trovato senza vita.

Trovato morto Vincenzo Mascitelli

La terribile scoperta è stata fatta in un sotto scala sito in via Nuova Poggioreale. Nelle vicinanze del cadavere c’è una cabina di cavi elettrici in rame. Dai primi rilievi le forze dell’ordine non hanno escluso la pista dell’incidente.

I fatti

Considerato che la vittima ha riportato gravi fratture, è possibile che il contatto con i cavi abbia provocato una scossa che a sua volta ha causato la caduta di Mascitelli. Ma gli investigatori stanno battendo altre ipotesi. In merito è stata avviata un’indagine e la procura ha anche disposto l’autopsia.

‘Chi l’ha visto’

“Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso da Napoli il 27 marzo. Il corpo del 62enne individuato nella notte dalla Polizia nei pressi di uno stabile abbandonato. Accertamenti in corso per stabilire la causa della morte. Ieri sera la moglie aveva lanciato per lui un accorato appello in diretta ‘al buon cuore dei napoletani’ nell’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’“.