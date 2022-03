Dopo l’abuso, il giovane, è stato costretto a portare i due malviventi nell’abitazione in cui viveva con la madre. Una volta nell’appartamento i due tunisini gli avrebbero rubato dei soldi, alcuni oggetti e poi, come testimoniato dalla vittima, avrebbero costretto anche la madre ad avere un rapporto sessuale con loro .

Sabato notte, nella zona di Centocelle , il ragazzo romano stava per salire sulla sua mini-car per fare ritorno a casa quando è stato accerchiato e rapinato dai due tunisini. Subito dopo i due hanno abusato sessualmente del 17enne.

I due ragazzi sono stati incastrati grazie al Gps del cellulare del 17enne che avevano rubato e tenevano con loro al momento del fermo. I presunti violentatori sono stati bloccati dagli agenti nel centro storico e portati in commissariato. La donna 50enne è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici. Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.