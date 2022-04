0 Facebook Campania, resti umani in cambio di cifre folli per riti magici: “Fai una fattura di morte o di separazione” Cronaca 1 Aprile 2022 12:54 Di redazione 2'

E’ tutto folle e vergognoso, difficile da mostrare e raccontare. Resti umani vengono venduti in cambio di cifre molto alte (da 20 a 30mila euro). Il motivo? Effettuare riti magici pe ottenere fatture di morte o di separazione tra coniugi.

Il servizio del gesto vergognoso è stato mandato in onda da Striscia La Notizia ed eseguito da Luca Abete. L’uomo, chiamato Maestro Medaso, di occupa del traffico di ossa umane: sia teschi che ossa del corpo. Il costo varia in base al tempo impiegato di decomposizione. Ci sono infatti resti molto recenti come teschi con ancora capelli attaccati. L’uomo si procurerebbe le ossa con la complicità di addetti del cimitero, abbondantemente pagati.

Luca Abete: resti umani in cambio di soldi per riti magici in Campania

All’appuntamento il tg satirico manda una coppia interessata all’acquisto e mentre il Maestro mostra i resti e racconta a cosa servono e chi li compra, filmano tutti. “Questi qua sono ancora recenti, se vedi ci sono ancora i capelli attaccati“, spiega. Il racconto entra nel vivo quando si parla di riti magici: ““In che senso fattura a morte?” chiede la donna. “Uno prepara resti umani, sangue mestruale, sperma, una serie di rituali. Poi la persona va proprio a morire” chiarisce.