A Roma, nel quartiere Testaccio, un bambino di 11 anni è caduto dal terzo piano della sua abitazione. L’incidente è capitato ieri verso le 16:30. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino pare che stesse giocando sul balcone di casa quando, per motivi tutti ancora da accertare, è precipitato di sotto.

Le condizioni del bambino

I residenti del palazzo hanno sentito un forte rumore causato dall’impatto del corpo del ragazzino con la strada: tantissimo spavento fra le gente del posto che ha subito temuto per il peggio. Per fortuna, quando si sono avvicinati, l’undicenne era cosciente. Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza. Come riportato da Fanpage.it, il bambino non è grave, ma si è rotto il calcagno. Ora è sotto stretta osservazione da parte dei medici del Bambino Gesù di Roma dove è ricoverato.

Le prime ipotesi

Grandissimo spavento per la madre del ragazzino che si trovava sul posto al momento dell’accaduto. La donna avrebbe raccontato agli agenti di polizia che il figlio stava giocando fuori al balcone quando all’improvviso è precipitato. Tra le varie ipotesi fatte dalle forze dell’ordine c’è anche quella che l’undicenne sarebbe salito su un mobile e abbia perso l’equilibrio. Sull’accaduto indagano i poliziotti del commissariato Celio.