Il video pubblicato da Ilaria D’Alessio in cui mostra il fratello Andrea, di 12 anni, alla guida della sua auto, ha scatenato un’accesa polemica. Oltre ai commenti e agli attacchi sotto il post, la figlia del cantante napoletano in una storia su Instagram ha mostrato come la conversazione sia continuata con un utente in chat privata.

Ilaria D’Alessio e la spiegazione sul video in cui Andrea guida

Dagli screen pubblicati da Ilaria D’Alessio, si comprenderebbe che sia stata proprio la ragazza a contattare l’utente per chiarirle che si trovava con il fratello in un giardino e dunque non ci sarebbe stato nulla di male a farlo guidare. “Signora ma secondo lei siamo andati in autostrada o in giro per la città? Non avete mai guidato da piccoli con i vostri fratelli in un giardino o un parcheggio isolato? Mi dispiace per voi...sono momenti che restano per sempre“, questo il primo messaggio della conversazione.

La signora ha poi risposto alla figlia di Gigi D’Alessio: “Ci mancherebbe anche fosse andati in autostrada. Non sono così cretina da pensare questo. E’ vero che avete delirio di onnipotenza ma addirittura questo proprio no…secondo. Ma è troppo anche in un giardino privato, fate voi!”

La ragazza allora ha voluto chiarire un’altra volta dove si trovava con il fratello e come non abbiano fatto male a nessuno: “Chiaramente eravamo in un giardino una proprietà privata da soli (…)”. All’utente che poi le ha sottolineato come potrebbe essere illegale affidare un veicolo a un ragazzino di 12 anni e ha concluso la discussione dicendo: “Detto questo mi interessa veramente poco di quello che fa lei, il suo illustre papà e suo fratello libera di fare ciò che crede. Cordiali saluti”. Ilaria D’Alessio allora ha concluso la conversazione dicendo: “Menomale che le interessa poco questo è l’importante. Cordiali saluti a lei”.

