Ilaria D’Alessio bersagliata sui social dopo che ha pubblicato un video del fratello Andrea che guida la sua auto. La figlia di Gigi D’Alessio ha condiviso il filmato per augurare buon compleanno al figlio che il cantante ha avuto con Anna Tatangelo. Il bambino ha compiuto 12 anni e la ragazza ha voluto spiegare che la tradizione vuole che i fratelli maggiori insegnino ai minori a guidare.

In tanti però non hanno apprezzato il video e il fatto che Ilaria abbia fatto guidare il fratello che ha solo 12 euro. La figlia di Gigi D’Alessio non ha perso tempo e ha subito voluto rispondere a tutti coloro la stanno attaccando nei commenti al filmato. La giovane in una storia su Instagram ha condiviso questo messaggio: “In relazione al video condiviso per gli auguri di mio fratello, sottolineo anche qui che eravamo in giardino (proprietà privata). Non alimentiamo polemiche sterili e inutili. Sono la prima a tutelare la salute di mio fratello oltre a rispettare il Codice della Strada e l’ordine pubblico. Pensavo fosse intuitiva come cosa, ma noto che non si perde mai occasione per alzare polveroni inutili”.

Per lei – come ha spiegato nel messaggio – non ci sarebbe alcun problema poiché il fratello era alla guida dell’auto ma in giardino. La ragazza nel precedente post aveva scritta: “Come da tradizione la sorella più grande insegna a guidare al fratello più piccolo che in questo caso sa guidare meglio della sorella più grande. Oggi questo ometto compie 12 anni. I fratelli sono un dono prezioso e se più piccoli vanno difesi e amati ad ogni costo”.

