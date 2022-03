0 Facebook Ilaria D’Alessio fa guidare il fratellino Andrea, Anna Tatangelo risponde: “I fratelli sono un dono prezioso” Spettacolo 31 Marzo 2022 11:17 Di redazione 2'

Ilaria D’Alessio ha fatto guidare l’automobile al fratello Andrea. La figlia di Gigi D’Alessio ha condiviso un video in cui si vede il figlio del cantante e di Anna Tatangelo guidare la sua automobile.

Ilaria D’Alessio fa guidare il fratellino Andrea, è bufera

La ragazza nel post ha spiegato che il fratello ha compiuto 12 anni e come da tradizione la sorella maggiore deve insegnargli a guidare. Un video, quello di Ilaria D’Alessio, destinato a far discutere non poco. “Come da tradizione la sorella più grande insegna a guidare al fratello più piccolo che in questo caso sa guidare meglio della sorella più grande. Oggi questo ometto compie 12 anni. I fratelli sono un dono prezioso e se più piccoli vanno difesi e amati ad ogni costo”, queste le parole di Ilaria.

Tra i like al video non manca quello di Anna Tatangelo, madre di Andrea. Il filmato ha scatenato i followers nei commenti che hanno attaccato Ilaria D’Alessio per aver fatto guidare il fratello a 12 anni. Il filmato dura pochi secondi per cui non sappiamo come va a finire, presumibilmente il 12enne guida all’interno di un parco, cosa che resta comunque vietata dalla legge, non avendo Andrea D’Alessio 18 anni, o comunque l’età prevista per avere il foglio rosa e iniziare a fare pratica di guida.

