Manuela Di Centa pazza di Napoli: "È un posto pericoloso? Sì, la sua bellezza mi ha già rapita!" La sportiva, arrivata sotto l'ombra del Vesuvio per partecipare ad un evento

Dopo le offese ricevute ieri dal consigliere comunale di Pavia, diventa virale sui social un bellissimo elogio a Napoli da parte di Manuela Di Centa, campionessa olimpica di sci. Una sportiva dai numerosi successi, è stata la prima donna italiana a raggiungere la cima dell’Everest con l’ausilio di bombole di ossigeno. La sportiva, arrivata sotto l’ombra del Vesuvio per partecipare ad un evento, ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio con parole d’amore per il capoluogo partenopeo.

Manuela di Centa a Napoli, lo splendido post sulla città

Manuela Di Centa ha voluto celebrare Napoli con uno splendido post su Instagram accompagnato da diversi selfie nei posti che ha visitato e che l’hanno più colpita: “Arrivata da poco a Napoli una città che porto nel cuore e dove ritorno sempre con piacere. È un posto pericoloso? Sì, la sua bellezza mi ha già rapita!”. Parole e musica firmate da una friulana doc.

Manuela Di Centa e la dedica a Napoli, i selfie nei luoghi più iconici della città

Non solo la bellissima dedica a Napoli, la Di Centa ha voluto pubblicare un album con le foto di tutti i suoi luoghi preferiti, facendoli conoscere così ai suoi followers: da Piazza Plebiscito, passando per il Maschio Angioino e in Galleria Umberto, fino ad arrivare nei vicoletti caratteristici che costeggiano via Chiaia. Non è mancata poi la ‘foto d’ordinanza’ con uno dei simboli napoletani per eccellenza: un buon caffè. Il post ha ricevuto molti like e commenti soprattutto da tanti napoletani che hanno apprezzato le belle parole della campionessa di sci.

