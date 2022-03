0 Facebook Fedez torna a casa, il messaggio del figlio Leone in ospedale commuove tutti: “Tornare a casa, tornare a vivere” Spettacolo 30 Marzo 2022 13:03 Di redazione 2'

Torna a casa Fedez, operato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver scoperto un tumore al pancreas. Il rapper milanese è stato in convalescenza e al suo fianco ci sono la moglie Chiara Ferragni, fisicamente presente in stanza, e i figli, Leone e Vittoria. Abbondano le videochiamate che mostrano una gran voglia di ritornare alla vita normale, alla vita e punto. Domattina tutto sarà finiti, salvo imprevisti. Nel corso dell’intervento, come ha spiegato con un post su Instagram, gli è stata asportata una parte dell’organo. Secondo il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, per questo tipo di tumori “la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 60%”.

Nello specifico il medico, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato:

“Anche in questo caso tutto dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi (se è in fase iniziale o avanzata). Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.

A casa lo aspettano i suoi due bambini. Il rapper non è potuto essere presente nel giorno del primo compleanno della figlia, coinciso con l’intervento per l’asportazione del tumore. Non ha potuto festeggiare al meglio il piccolo Leone. Insomma questa brutta malattia l’ha tenuto lontano da cose che dovrà recuperare non appena sarà fuori da quell’ospedale.

Fedez e il messaggio del figlio Leone in ospedale

Fedez intanto posta sui social aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute e sulle videochiamate con i figli. Un amore fortissimo quello che lo lega alla moglie, ma soprattutto quello che lo tiene legato alla sua speranza di vita: i suoi bambini. “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere” , ha scritto Fedez a corredo di uno screen che riprende la videochiamata con il figlio Leone.