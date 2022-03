0 Facebook Mertens diventa padre, suo figlio si chiama Ciro Romeo: l’origine del nome Sport 29 Marzo 2022 11:55 Di Carmine Ubertone 2'

Un legame indissolubile con Napoli. Fiocco rosa in casa Dries Mertens: sabato l’attaccante del Napoli è diventato papà. Il suo primogenito si chiama Ciro Romeo Mertens. Il calciatore partenopeo ha vissuto assieme alla moglie Kat la nascita del figlio pubblicando il loro primo scatto in tre su Instagram. Un momento di grandissima felicità per la famiglia belga e per tutta Napoli che aspettava con ansia questo momento.

IL POST SUI SOCIAL

Perchè Ciro? La storia del soprannome di Mertens

Quella tra Mertens e i napoletani è una fantastica storia d’amore. Un legame quasi viscerale: Dries è belga d’origine, ma napoletano d’adozione al punto di essere ribattezzato Ciro. Il perché? Il motivo fu spiegato qualche anno fa dallo stesso calciatore: “Il gestore del bowling in cui andavo mi segnava sul display come ‘Ciro Martinez'” – spiega l’attaccante del Napoli – “Per far si che la gente non mi riconoscesse. Però, poi, se ne accorsero tutti e diventai ‘Ciro Mertens‘”.

Ciro Romeo, la scelta del nome del primogenito di Mertens

Dries e Kat hanno scelto il doppio nome ‘Ciro Romeo‘ per il loro primo figlio: Ciro è un chiaro ed evidente omaggio alla città di Napoli e dei tifosi napoletani che hanno accolto sin dal primo giorno con grandissimo affetto la famiglia belga. Ma come mai Romeo? Dietro la decisione di dare questo nome al piccolo ci sarebbe la volontà di comporre la coppia Romeo e Giulietta. Infatti, i coniugi Mertens hanno una cagnolina alla quale sono molto affezionati, Juliet.